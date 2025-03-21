Altın fiyatları için çılgın tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Borsa İstanbul'da dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ederken gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi konuşulmaya başlandı. Dolar/TL'de beklenmedik dalgalanmalar olursa, gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabilir.

21.03.2025 13:27
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Gram altın, ons altındaki yatay seyre rağmen rekor tazelerken, uzmanlar yükselişin devam edebileceğini ancak kritik direnç noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

"BU NOKTADA KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR"

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamada, "Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları için çılgın tahmin

FED VE KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

FED'İN TUTUMU: ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici olarak değerlendirirken, faiz indirimleri konusunda daha iyimser bir duruş sergiliyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

Altın fiyatları için çılgın tahmin

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ: Savaşın sona ermesine yönelik somut bir adım atılmadı. Moskova'nın pozisyonunu koruması, piyasalardaki belirsizliği artırarak altına olan talebi destekliyor.

Altın fiyatları için çılgın tahmin

GRAM ALTIN 5 BİN TL OLUR MU?

Gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi konuşulmaya başlandı. Eryılmaz, bu beklentinin şu an için iddialı göründüğünü belirtti. Eryılmaz'a göre, dolar/TL'de beklenmedik dalgalanmalar olursa, gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabilir.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşarken yatırımcılar tedirgin. Dün yüzde 9'a yakın değer kaybeden BIST 100 endeksi, bugün de negatif açıldı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor. Eğer satış baskısı devam ederse bu seviyeler test edilebilir.

Not: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları için çılgın tahmin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uğur BOZKURT:
    Başımızda ekonomist var, az kaldı milletin ..... 24 6 Yanıtla
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