Altın fiyatları için çılgın tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

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Altın fiyatları için çılgın tahmin
16.06.2025 10:47  Güncelleme: 11:00
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Altın fiyatları için çılgın tahmin
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Cuma günü gram altın 4.373 TL ile rekor kırarken, yeni haftada 4.377 TL seviyesine ulaştı. Uzmanlar, kısa vadede 5 bin TL'nin mümkün olmadığını ancak yıl sonunda 4.500 TL hedefinin korunabileceğini belirtiyor.

ABD enflasyon verileri ve Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu seyri, piyasalarda bir süreliğine pozitif bir hava estirmişti. Ancak 13 Haziran'da İsrail'in, İran'ın nükleer programı ve üst düzey askeri yöneticilerine yönelik saldırısıyla başlayan sıcak çatışmalar, bu olumlu havayı gölgede bıraktı.

GERİLİM HER GEÇEN SAAT TIRMANIYOR

İsrail'in saldırılarına İran da balistik füzelerle karşılık verirken, Orta Doğu'daki gerilim her geçen saat tırmanıyor. Yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı artmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar, küresel piyasaları da doğrudan etkiliyor.

ALTIN VE PETROL ZİRVE YAPTI, BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

Savaş ortamının yeniden alevlenmesiyle birlikte cuma günü petrol ve altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Riskli yatırım araçları arasında yer alan borsa tarafında ise ciddi kayıplar dikkat çekti. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin tırmandığı bu süreçte güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Cuma günü ons altın 3.446 dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kırarken, gram altın da 4.373 TL ile tarihi zirvesini gördü. Yeni haftada ise bu yükseliş eğilimi devam etti. Ons altın 3.451 dolara yükselirken, gram altın da 4.377 TL seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN 5 BİN TL OLUR MU?

Uzmanlar, gram altının ons altını takip etmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Mevcut durumda gram altında ilk hedefin 4.500 TL seviyesi olduğu belirtilirken, bu seviyenin kısa vadede test edilebileceği vurgulanıyor. Ancak, uzmanlar 5 bin TL seviyesinin şu an için kısa vadede olası olmadığını savunuyor. İç piyasada doların güçlü kalmaya devam etmesi ve ons altında zaman zaman kar satışlarının gelmesi bekleniyor. Bu nedenle gram altında kısa süreli geri çekilmeler mümkün olsa da, yıl sonuna doğru yönün yeniden yukarı olacağı ifade ediliyor.

Özetle; jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, yatırımcıların temkinli davranmaları gerektiği vurgulanıyor.

Savaş ve Çatışma, Tansiyon, Ekonomi, İsrail, Finans, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları için çılgın tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    Altın fiyatları için değil zenginler için çılgın fırsat diye başlığı düzeltsek daha adil olur 2 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Lanet olsun size. 3 kuruşluk şeyi nasıl zıplattılar 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Parası olan tarla arsa alsın. Beykoz da 100 m2 hisse tapulu yer 15 milyon tl ye ulaşmış durumda. tabi merkez mahallelerinde Kavacık Göztepe Anadoluhisarı Rüzgarlıbahçe Çubuklu Paşabahçe Gümüşsuyu vs. 0 0 Yanıtla
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