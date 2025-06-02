Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti

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Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
02.06.2025 11:53
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Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Haber Videosu

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim, altın fiyatlarının ateşlenmesine sebep oldu. Kızışan savaş durumu nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Bu durum, gram altın fiyatlarında geçen hafta cuma günkü kapanıştan bu yana 79 liralık yükselişi beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin attığı yeni adımların yol açtığı belirsizlikler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nda artan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamlamıştı. Ancak Hafta sonu Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait savaş uçaklarını vurması gerilimin had safhaya ulaşmasına neden oldu. Gram altın haftaya sürpriz bir yükselişle başladı.

GRAM ALTINDA 79 LİRALIK FARK

Gerilim sonrası altın fiyatları hızlı yükselişe geçti. Geçen haftayı 4 bin 146 liradan tamamlayan gram altın bugün 12:00 itibariyle 4 bin 225 liraya yükseldi. Böylece geçen haftaki piyasaların kapanışından bu yana gram altında 79 liralık yükseliş kayda geçmiş oldu.

ONS ALTIN 6 MAYIS'TAKİ FİYATINA İLERLİYOR

Küresel çapta yükseliş eğilimine giren ons altın 6 Mayıs'ta ulaştığı 3 bin 430 dolar seviyesine doğru ilerlemeye başladı. Geçen hafta zaman zaman hareketli dakikalar yaşasa da genel olarak yatay bir seyir izleyen güvenli liman ons başına geçen hafta 3 bin 289 dolardan bugün itibariyle 3 bin 353 dolara kadar sıçradı. Böylece ons altın, son bir aydaki en yüksek seviyesine doğru ilerlemeye başlamış oldu.

Çeyrek Altın6 bin 727 TL

Yarım Altın 13 bin 455 TL

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kerem7272:
    U. lan hem barış olucak diye heyet gönderiyorlar herşey düzeliyor diyorsunuz. Bir ya danda savaş kızıştı altın fırladı diye haber yapıyorsunuz. Ne biçim habercilik bu. nereye yaranacam diye uğraşırken dönme dolaba benzediniz. 11 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    oooooooo zenginlere bayram hediyesi haberi :) 7 2 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Dünyada altin ons iniyo Türkiye'de yükseliyor 0 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ne savaşı bızdekı bu duyarsızlık operasyonlar daha altını çok yukseltır hıç müdahalede yokvarsa yoksa surıye gazne ukrayna 3 0 Yanıtla
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