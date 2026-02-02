Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş\'in verdiği tarih

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, gözler yeniden yükselişin ne zaman başlayacağına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın fiyatlarının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN ÇİFT AYAKLI, DALGALANMA KAÇINILMAZ"

Altının hem dolar hem de ons bazlı hareket ettiğini hatırlatan Memiş, bu nedenle sert iniş ve çıkışların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altının artık spekülasyon aracı haline getirildiğini ifade eden Memiş, yatırımcıların bu sürece psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 5.880 DOLAR

Teknik görünüme dikkat çeken Memiş, ons altının 5.880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması halinde 6.000–6.200 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti. Bu hareketin temel nedeninin jeopolitik gelişmelerden çok ABD'nin düşük dolar ve düşük faiz politikası olduğunu vurguladı.

YAŞANANLAR DÜŞÜŞ DEĞİL, KAR SATIŞI

Gram altının yıl başında 6.195 TL seviyesinden 8.057 TL'ye, ons altının ise 5.600 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, son geri çekilmelerin düşüş olarak değil, kâr satışı olarak okunması gerektiğini söyledi.

10 GÜNLÜK DİNLENME SONRASI YENİ YÜKSELİŞ

İslam Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede bir hafta ile 10 gün arasında yatay ve dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bu sürecin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Memiş, 2026 boyunca altın ve diğer değerli metallerde sert dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.