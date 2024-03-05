Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimi beklentisiyle 2 bin 130 dolara yükselerek tarihi zirveye ulaştı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Son bir ayda yüzde 6 artış gösteren ons altın iki gün içinde 2050 dolardan 2130 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da gerilimler, jeopolitik riskler, hisse piyasalarında geri çekilme ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim beklentisi etkili oldu.
Altının küresel piyasalarda yükselişi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın 2 bin 170 liraya yükselirken çeyrek altın3 bin 550 lirayla rekor kırdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye şirket işçilerinin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçilerin maaşlarında yüzde 85 oranında artış sağlandı ve özlük hakları da iyileştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ayrıca Amasya'da İYİ Parti'nin astığı afişlerin AK Parti tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.
Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği ilk günden bu yana adaletli bir kent inşa ettiğini ve kimsenin ekmeği ile oynamadığını söyledi. Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Bozdoğan, Ramazan ayında ekmeği 1 liradan vermeye devam edeceklerini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı Hali içinde üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için kurulan ürün pazarlama alanı ve üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi açılışı yapıldı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirdikleri ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarını değiştirerek satmaya çalışan şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL olan 3 adet tır bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye desteği verecek. Belediye Başkanı İsmail Say, ekonomik yükleri hafifletmek amacıyla emeklilere ikramiye desteği sunacaklarını belirtti. Projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurgulayan Say, desteklerinin miktarından ziyade vatandaşların gönüllerine dokunabilmek olduğunu ifade etti.
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