Altın Fiyatları Yatay Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yatay Seyirle Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 3,356 liradan işlem görürken, ons fiyatı 2,894 dolara geriledi.

12.02.2025 10:47
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Altının gramı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 356 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 357 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 3 bin 356 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Öte yandan, Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor.

Analistler, Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygıların da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olduğunun altını çiziyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yatay Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika

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