Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 978 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 892 bin lira, en yüksek 1 milyon 981 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 1 milyon 978 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 970 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 61 milyon 201 bin 893,16 lira, işlem miktarı ise 543,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 300 milyon 35 bin 424,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Akbank, Fours Kıymetli Madenler ile QNB Finansbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.970.900,00 2.105,80 En Düşük 1.892.000,00 2.016,00 En Yüksek 1.981.000,00 2.114,00 Kapanış 1.978.000,00 2.025,95 Ağırlıklı Ortalama 1.964.829,36 2.087,93 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.061.201.893,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 543,20 Toplam İşlem Adedi ???????34

Kaynak: AA