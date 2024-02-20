Altın Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 98 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 87 bin lira, en yüksek 2 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 2 milyon 98 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 82 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 364 milyon 711 bin 473,86 lira, işlem miktarı ise 1.613,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 549 milyon 858 bin 305,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.082.000,00 2.000,00 En Düşük 2.087.000,00 2.000,00 En Yüksek 2.099.000,00 2.114,00 Kapanış 2.098.000,00 2.112,50 Ağırlıklı Ortalama 2.091.571,43 2.086,86 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.364.711.473,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.613,89 Toplam İşlem Adedi 29

Kaynak: AA