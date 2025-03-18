Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 580 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 554 bin lira, en yüksek 3 milyon 598 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 580 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 553 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 613 milyon 34 bin 484,47 lira, işlem miktarı ise 1.010,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 613 milyon 34 bin 484,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ile Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.553.100,00 3.000,60 En Düşük 3.554.000,00 3.039,00 En Yüksek 3.598.000,00 3.054,00 Kapanış 3.580.000,00 3.053,40 Ağırlıklı Ortalama 3.564.917,93 3.049,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.613.034.484,47 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.010,92 Toplam İşlem Adedi 28

Kaynak: AA