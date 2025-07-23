Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

23.07.2025 16:49
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Standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 456 bin lira oldu, günlük artış %2.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 456 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 447 bin lira, en yüksek 4 milyon 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 4 milyon 456 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 869 milyon 288 bin 175,99 lira, işlem miktarı ise 871,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 924 milyon 288 bin 50,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.405.000,003.400,00

En Düşük4.447.000,003.425,00

En Yüksek4.465.000,003.432,65

Kapanış4.456.000,003.432,65

Ağırlıklı Ortalama4.453.556,293.430,19

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.869.288.175,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg)871,38

Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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