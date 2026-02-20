Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Altın Fiyatları Yükseldi

20.02.2026 17:24
Standart altının kilogram fiyatı, haftayı 7 milyon 350 bin liradan kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 350 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 326 bin lira, en yüksek 7 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 320 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 867 milyon 896 bin 205,14 lira, işlem miktarı ise 799,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 535 milyon 286 bin 151,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.320.000,005.186,00
En Düşük7.326.000,005.201,00
En Yüksek7.360.000,005.247,30
Kapanış7.350.000,005.212,30
Ağırlıklı Ortalama7.352.068,385.222,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.867.896.205,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)799,98
Toplam İşlem Adedi65
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
