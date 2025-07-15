Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı yaptırımla tehdit etmesi sonrası düşüşte olan altın yükselişe geçti. Yaptırım tehdidi sonrası 3.340 dolar olan spot altın 3.360 dolara fırladı.

ABD Başkanı Trump, "Rusya'dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna'yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı. Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 344 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 359 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD'nin tarife gerginlikleri güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına dair ipuçları sunabilecek olan ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'yi ticaret anlaşması çabalarına direnmekle suçlarken, bir uzlaşmaya varılamaması durumunda karşı önlemler alınacağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise AB ve diğer ticaret ortaklarıyla görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yenilerken, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi.