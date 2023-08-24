Altının gram fiyatı 1.681 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 primle 1.675 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.681 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.760 liradan, cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.920 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden verilerin, Fed'in, "şahin" politikalarını daha net şekilde gözden geçirmesine neden olabileceğini aktaran analistler, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.