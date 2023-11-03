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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 797 bin lira, en yüksek 1 milyon 868 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 4 artışla 1 milyon 868 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 797 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2.704 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 886 milyon 539 bin 601,88 lira, işlem miktarı ise 2.704,37 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 999 milyon 404 bin 322,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.797.000,002.000,40

En Düşük1.797.000,001.969,60

En Yüksek1.868.000,002.025,50

Kapanış1.868.000,001.990,00

Ağırlıklı Ortalama1.804.033,481.986,10

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.886.539.601,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.704,37

Toplam İşlem Adedi???????87
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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