 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi

Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 500 lira, en yüksek 2 milyon 74 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 66 bin 500 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 384 milyon 91 bin 500,52 lira, işlem miktarı ise 669,46 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 441 milyon 31 bin 630,41 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Yükselişte
23.01.2024 - 16:53,
Abone Ol

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 500 lira, en yüksek 2 milyon 74 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 66 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 384 milyon 91 bin 500,52 lira, işlem miktarı ise 669,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 441 milyon 31 bin 630,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.066.500,002.129,00

En Düşük2.070.500,002.123,35

En Yüksek2.074.400,002.132,00

Kapanış2.074.400,002.123,35

Ağırlıklı Ortalama2.071.447,062.128,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.384.091.500,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)669,46

Toplam İşlem Adedi???????32

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ahlatcı Metal Rafineri, Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:07:51. #1.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement