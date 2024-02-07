Altın Fiyatları Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin 999,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 62 bin lira, en yüksek 2 milyon 66 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 65 bin 999,50 liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 809 milyon 342 bin 762,92 lira, işlem miktarı ise 1.406,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 301 milyon 756 bin 381,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.057.500,00 2.095,50 En Düşük 2.062.000,00 2.013,35 En Yüksek 2.066.000,00 2.111,00 Kapanış 2.065.999,50 2.013,35 Ağırlıklı Ortalama 2.064.701,22 2.031,21 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.809.342.762,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.406,22 Toplam İşlem Adedi 22

Kaynak: AA