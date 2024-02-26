Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 112 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 102 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 36 milyon 701 bin 261,25 lira, işlem miktarı ise 978,58 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 73 milyon 606 bin 82,33 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

26.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 112 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 114 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 2 milyon 112 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 102 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 36 milyon 701 bin 261,25 lira, işlem miktarı ise 978,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 73 milyon 606 bin 82,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.102.000,002.005,00

En Düşük2.025.000,002.014,00

En Yüksek2.114.500,002.116,15

Kapanış2.112.000,002.109,00

Ağırlıklı Ortalama2.111.017,222.062,55

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.036.701.261,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)975,58

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA

Ahlatcı Metal Rafineri, Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.

  • Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
    18:00 Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

    31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.

  • Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
    17:30 Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

    Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

  • Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi
    17:30 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

  • Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
    17:30 Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.

  • Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar
    17:15 Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar

    Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

  • 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı
    17:10 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı

    Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • 17:05 "Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı

    AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.

  • Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok
    16:52 Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 18:51:43. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement