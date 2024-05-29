Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

29.05.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 434 bin 999,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.410.000,002.357,50

En Düşük2.409.000,002.325,00

En Yüksek2.445.000,002.375,00

Kapanış2.434.999,502.351,50

Ağırlıklı Ortalama2.433.930,862.350,30

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.681.601.373,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)692,08

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
16:06 Telefon görüşmesini hukuka aykırı şekilde paylaşan Engin Polat’ın 9 yıla kadar hapsi istendi Telefon görüşmesini hukuka aykırı şekilde paylaşan Engin Polat'ın 9 yıla kadar hapsi istendi
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Sokakta 2 kadına satırla saldırdı Sokakta 2 kadına satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 18:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement