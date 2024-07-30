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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının ons fiyatı 2 bin 424 dolara çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 bin 370 doları, en yüksek 2 bin 424 doları gören standart altın, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 bin 424 dolara yükseldi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

30.07.2024 18:03
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının ons fiyatı 2 bin 424 bin dolara çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 bin 370 doları, en yüksek 2 bin 424 doları gören standart altın, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 bin 424 dolar oldu. Standart altının ons fiyatı dün, günü 2 bin 365 dolardan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 660 milyon 879 bin 733,33 lira, işlem miktarı ise 259,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 693 milyon 968 bin 868,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.365,00

En Düşük2.370,00

En Yüksek2.424,00

Kapanış2.424,00

Ağırlıklı Ortalama2.400,26

Toplam İşlem Hacmi (TL)660.879.733,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg)259,70

Toplam İşlem Adedi12

Kaynak: AA

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