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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı 3,222 liraya yükseldi. ABD'nin gümrük vergisi tehditleri etkili oluyor.

31.01.2025 10:16
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Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 222 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 214 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, Trump'ın tekrarladığı gümrük vergisi tehditlerinin altına olan talebi arttırdığını belirterek, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 780 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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