Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

03.07.2025 10:25
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Altının gram fiyatı 4.305 liraya çıkarak yeni güne yükselişle başladı. Analistler istihdam verilerini takip ediyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 305 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 değer kazanarak 4 bin 285 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yatay seyirle 3 bin 357 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikasının sonuçlarına yönelik belirsizlikler ve istihdam verilerinden alınacak sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ülkede özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Analistler, azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltabileceğini söyledi.

Analistler, istihdam piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın gerçekleşmesi durumunda Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etti.

Faiz indirim ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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