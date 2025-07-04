Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 282 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 değer kaybederek 4 bin 258 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 282 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 343 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimleri ve kamu harcamalarını içeren yasa tasarısının Kongre'den geçmesi, mali disipline ilişkin endişeleri artırarak varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

Trump, Kongre'den geçen ve "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak nitelendirdiği düzenlemenin ülkeyi "roket gemisine" dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi. Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullanırken, düzenleme sayesinde rekor seviyelerde büyüme beklediklerini dile getirdi.

Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin "ABD'nin bütçe açığını zaman içinde azaltması gerektiği" yönündeki tutumunu koruduğunu vurguladı.

Öte yandan Başkan Trump'ın ülkelere "tarife mektupları" göndermeye bugün başlaması bekleniyor. Analistler, bu gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 310 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.