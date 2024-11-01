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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gram fiyatı 3,36 lira ile yükseliş gösterdi. ABD istihdam raporu bekleniyor.

01.11.2024 10:46
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 36 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 3 bin 22 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazanarak 2 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin iyi durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirterek, bunun ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 720 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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