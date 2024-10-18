Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ekonomi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 979 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 2 bin 979 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 180 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı. 2 bin 714 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 707 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı ve jeopolitik risklerle artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izliyor.

Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor.

Öte yandan, altının söz konusu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirmesi de dikkati çekiyor.

Analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın, özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 730 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 690 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.