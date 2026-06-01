Altın Fiyatlarında Düşüş

01.06.2026 16:56
Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 azalarak 6,648,600 TL'ye geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 648 bin 600 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 641 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 720 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 648 bin 600 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki kapanış gününü 6 milyon 737 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 530 milyon 46 bin 789,44 lira, işlem miktarı ise 834,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 531 milyon 147 bin 462,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.737.900,004.562,00
En Düşük6.641.900,004.458,20
En Yüksek6.720.000,004.515,00
Kapanış6.648.600,004.479,00
Ağırlıklı Ortalama6.674.457,994.501,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.530.046.789,44

Toplam İşlem Miktarı (Kg)834,90

Toplam İşlem Adedi74

Kaynak: AA

