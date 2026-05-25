Altın Fiyatlarında Yükseliş

25.05.2026 12:30
ABD-Iran barış umutları, altının ons fiyatını %1,1 artırarak 4,559.07 dolara yükseltti.

Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 11.36 itibarıyla yüzde 1,1 artış kaydederek 4 bin 559,07 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,8 değer kazanarak 4 bin 559,80 dolara yükseldi.

Altındaki artışa paralel gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 2'den fazla artışla 77 dolar seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticarete açacak bir barış anlaşması mutabakat zaptı üzerinde "büyük ölçüde müzakere ettiğini" belirtmişti.

Trump'ın İran ile bir tür anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentileri artırması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalini güçlendiriyor.

Analistler, bu durumun petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ve enflasyonist beklentileri rahatlatarak altına beklenen desteği sağladığını belirtti.

Öte yandan, küresel piyasalarda dolar endeksinin son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Enflasyon beklentilerini doğrudan etkileyen petrol fiyatları ise son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
