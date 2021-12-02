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"Altın fiyatlarındaki artışın birçok belirleyicisi var" - Son Dakika

"Altın fiyatlarındaki artışın birçok belirleyicisi var"

02.12.2021 11:40
"Altın fiyatlarındaki artışın birçok belirleyicisi var"

Son dönemde hemen herkesin en çok merak ettiği konuların başında altın fiyatlarının geleceğinin ne olacağı geliyor.

Son dönemde hemen herkesin en çok merak ettiği konuların başında altın fiyatlarının geleceğinin ne olacağı geliyor. Rez Kuyumculuk markasının sahibi ve yöneticisi Özgür Özçakmak, altının fiyat artışına sebep olan faktörleri değerlendirerek, "Altın fiyatları, birçok belirleyiciye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu belirleyicileri doğru tespit etmek, iyi bir analiz yapmak için olmazsa olmaz" diye konuştu.

Rez Kuyumculuk ve Beyond Blokchain gibi yatırımlarıyla tanınan Girişimci Özgür Özçakmak, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri açıkladı.

"KÜRESEL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER ANA UNSUR"

Altın fiyatlarını etkileyen en temel unsurun küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler olduğunun altını çizen Girişimci Özgür Özçakmak, "Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkileyen ana unsur. "Finansal Küreselleşme" olarak tabir ettiğimiz bu durum, dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan gelişmelerin, başta ekonomik büyüme hedefi olan ülkeler olmak üzere dünyanın diğer devletlerini etkilemesi anlamına geliyor. Finansal piyasalarda yaşanabilecek olası hareketlilik, doğrudan altının fiyat endeksinin yükselmesine neden oluyor. Hatta daha önce finansal hareketlilik söylentilerinin bile altın fiyatlarını etkilediğini doğrudan gözlemlemiştik" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKALARININ POLİTİKALARI BİR DİĞER BELİRLEYİCİ"

Başta FED olmak üzere merkez bankalarının takip ettiği para ve faiz politikalarının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Özgür Özçakmak, "Merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarındaki bir diğer belirleyici. Burada merkez bankalarının iki temel misyonu bulunuyor. İlk olarak merkez bankaları para politikalarıyla yönettikleri para birimlerinin değerini belirliyor. Merkez bankalarının bir diğer misyonu da faiz politikalarıyla altın fiyatlarına müdahale etmek. Her iki unsur da yerel altın fiyatlarını belirlerken küresel ölçekte ABD Merkez Bankası FED'in etkisini de gözden kaçırmamak gerekiyor. FED'in aldığı hemen her karar, global ölçekte etki gösteriyor" dedi.

"SOSYAL OLAYLAR VE TOPLUMSAL HAREKETLİLİKLERİN DE ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ YÜKSEK"

Ayrıca ekonomik gelişmelerin ve finansal hareketliliklerin dışında sosyal olayların da altın fiyatlarını doğrudan belirlediğinin üzerinde duran Özgür Özçakmak, "Modern dünyada yaşanan küreselleşmenin en önemli etkisini ekonomi üzerine gözlemledik. Bu durum, yerel olarak yaşanan toplumsal olayların dünya genelinde ekonomik bir unsur haline dönüşmesi anlamına geliyor. Altını da bu etkiden bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla dünya genelinde yaşanan sosyal olaylar ve toplumsal hareketliliklerin de altın fiyatlarına etkisi yüksek diyebilirim" açıklamasında bulundu.


Altın fiyatlarındaki artışın birçok belirleyicisi var

Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Altın fiyatlarındaki artışın birçok belirleyicisi var' - Son Dakika Ekonomi


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