Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?

Yaşanan hızlı düşüşün ardından gram altın fiyatı 24 Aralık 2021 itibariyle 666,4 TL civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları.
Gram altın alış: 666,4
Gram altın satış: 666,9
Çeyrek altın alış: 1.073,7
Çeyrek altın satış: 1.100,6
Yarım altın alış: 2.147,5
Yarım altın satış: 2.201,2
Tam altın alış: 4.295,0
Tam altın satış: 4.388,9
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