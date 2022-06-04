Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor

04.06.2022 12:11
Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş hakkında konuşan Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, "Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş hakkında konuşan Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, "Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Altının gram fiyatında hızlı yükseliş tekrar başladı. Bir süredir durağan halde devam eden altın piyasası, son günlerde yükselişe geçti. Gram altının bin lira seviyelerine çıktığı şu günlerde vatandaş ise ne yapacağı konusunda kararsız. Nakit parası olan yatırım amaçlı altın alıp almama konusunda tereddüt yaşarken tam tersi durumlar da var. Altın fiyatlarının nasıl hareketlilik göstereceği konusunda kararsız olan vatandaş, elindeki altını ne yapacağını bilmiyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla hız kazanan altın alışverişleri de yükselişin bir etkeni olarak görülüyor. Kuyumculuk sektöründe bilirkişiler ise yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini tahmin ediyor.

"Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın altın piyasasındaki en büyük artış nedeni olduğunu belirten Yönlüer, barışın sağlanmasıyla sürecin devam edeceğini söyledi. Altın piyasalarında önümüzdeki aylarda da artış beklediklerini ifade eden Cemil Yönlüer, şunları söyledi:

"Şu anda altın piyasaları hızlı bir yükseliş içinde. Bunun nedeni ise Rusya ve Ukrayna'daki savaş kaynaklı yaşanan gıda krizi genel olarak fiyatları yükseltti. Rusya'nın petrol ambargosu, altın fiyatlarını da yükseltiyor. Merkez bankasını bu ay açıklamış olduğu faiz kararında sabit tutması, beklenen enflasyon rakamlarının yüksek çıkması, dolar ve euroyu baskı altında tutuyor. Bu şekilde altın, dolar ve euro fiyatlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda, beklenen barışın sağlanamaması Rusya, Ukrayna arasındaki çözümsüzlük ve istikrarsızlık dünyada olumsuz etki oluşturuyor. Bundan sonraki dönemlerde ve süreçlerde Türkiye ekonomisine sıcak para girişinin sağlanamaması durumunda Merkez Bankasının dolar rezervlerinin azalmasına neden olacak. Dış ticaret açığının çoğalması sebebiyle de dolara ve euroya daha da baskıyı artıracak. Müdahale durumlarında Merkez Bankasının rezervlerinin eksi durumda olması şu anda piyasaların zor durumda kalmasına neden olacak. Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor
Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın piyasalarında yükselişin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika

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