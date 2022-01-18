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Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın! - Son Dakika

Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın!

18.01.2022 10:56
Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın!

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş'ten dolara ve altına yatırım yapanlara büyük uyarı geldi. 25 Ocak tarihine dikkat çeken Memiş, "Yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 2022 için önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımını altınla yapanlara tavsiyelerde bulundu.

Dünya WEB TV'ye konuşan Memiş, "Altının gram fiyatını takip etmek için dolar-TL kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Gram altında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunun nedenini de kısa vadede dolar kuruna bağlıyorum, orta ve uzun vade içinse altın ons fiyatına bağlıyorum." dedi.

"2000 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR"

Memiş açıklamalarında şunları kaydetti:

"Hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında bir dalgalanma öngörüyorum. Dolayısıyla da düşüşler yatırımcıya alım fırsatı vermeye devam ediyor. Uzun vadedeki öngörüm 1450 lira seviyesi. Ancak özellikle şunu ifade etmek isterim ki ons altında ben jeopolitik riskler ve enflasyonlar alakalı yine 1960 - 2000 dolar seviyesine kadar yıl içinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu beklentimi devam ettiriyorum.

Ons altında Ukrayna- Rusya krizinden bahsedebiliriz, enflasyonun tekrar yükseliyor olması, bu yatırımcıların tekrar güvenilir liman olarak altını tercih ediyor olması gibi etkenler, altını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında."

BÜTÜN PİYASA FED'E ODAKLANMIŞ DURUMDA

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

"Ons altın 1790-1830 seviyelerinde dar bantta dalgalanıyor. 25 Ocak'a kadarda bu bant aralığında kalacağını belirtmek isterim. Kripto para, emtia piyasası yani bütün yatırımcılar FED'e odaklanmış durumda. 2022'nin ilk pozisyonu FED toplantısı ile alınacak. Özellikle gram altın yatırımcısının şunu da yakından takip etmesi gerekiyor. 2022 yılında mutlaka uzun vadeli pozisyonlarını koruması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Eğer uzun vadeli pozisyon korunmazsa ve özellikle kısa vadeli al sat yapan bir gram altın yatırımcısı olursa yine geçen yıl gördüğümüz bu sert hareketlenmeden dolayı enkazlar görmeye devam ederiz. O yüzden gram altın yatırımcısı için 800 liranın altında, 700-800 lira bandında uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. Yani 2022 yılında öngörümün pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim."

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İslam Memiş, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın! - Son Dakika
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