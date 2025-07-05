Altın ve Dolar Fiyatları Güncellendi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.199,00 4.267,00 1,62 43,43 Cumhuriyet 20.180,00 28.383,00 28.754,00 1,31 42,49 ABD Doları 35,3580 39,8870 39,8360 -0,13 12,66 Avro 36,7510 46,8290 46,9920 0,35 27,87 İngiliz Sterlini 44,3080 54,7700 54,4300 -0,62 22,84 İsviçre Frangı 39,0410 49,9700 50,2800 0,62 28,79 (Sürecek)

Kaynak: AA