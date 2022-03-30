Altın ve dövizde düşüş - Son Dakika
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Altın ve dövizde düşüş

30.03.2022 00:57
Altın ve dövizde düşüş

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar 14,54, euro 16,17 lira seviyelerine geriledi. Gram altın ise 885 lirayı gördü.

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi. Müzakere sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar yüzde 1,6'lık düşüşle 14,54 lira seviyesine kadar gerilerken, euro ise 16,17 lira seviyesine düştü. Altının ons fiyatı ise 1925 dolardan, 1890 dolar seviyesine geriledi. Ons altının düşmesiyle gram altın 885 lirayı, çeyrek altın ise bin 457 lirayı gördü. - İSTANBUL

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Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü Altın ve dövizde düşüş Altın ve dövizde düşüş

döviz kurları, Ukrayna, Rusya, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve dövizde düşüş - Son Dakika


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