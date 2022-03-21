Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika
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Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları

21.03.2022 08:25
Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki hareketlerle gündemde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı haftaya 913 TL ile açılış yaparken sabah saatlerinde gelen anlık veriler ışığında çeyrek fiyatı ise 1486 TL civarında seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta merkez bankası açıklamalarından direkt olarak etkilenen altın yeni haftaya düşüşle başladı. Bu noktada tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları sabah saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Son dönemde ani çıkış ve düşüşleri nedeniyle vatandaşlar gözünü anlık verilere çevirdi. İşte 21 Mart 2022 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları

Gram altın alış: 917,9

Gram altın satış: 918,6

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları

Çeyrek altın alış: 1.469,2

Çeyrek altın satış: 1.505,9

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları

Yarım altın alış: 2.938,4

Yarım altın satış: 3.011,9

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Son Dakika Ekonomi Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika
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