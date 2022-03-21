Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta merkez bankası açıklamalarından direkt olarak etkilenen altın yeni haftaya düşüşle başladı. Bu noktada tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları sabah saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Son dönemde ani çıkış ve düşüşleri nedeniyle vatandaşlar gözünü anlık verilere çevirdi. İşte 21 Mart 2022 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 917,9

Gram altın satış: 918,6

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.469,2

Çeyrek altın satış: 1.505,9

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.938,4

Yarım altın satış: 3.011,9