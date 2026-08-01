Altınay Savunma'dan Yeni Üst Yönetim Yapısı

Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren Altınay Savunma Grubu, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve çok uluslu şirket yönetim standartlarını uygulamak amacıyla C-Level üst yönetim yapılanmasına geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni organizasyon yapısıyla grup bünyesindeki savunma şirketleri tek bir idari çatı altında koordine edilecek.

Yeni yapılanma kapsamında, Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü, TAAC Yönetim Kurulu Başkanvekili ve DASAL Yönetim Kurulu Başkanvekili Burak Mercan, Altınay Savunma Grup Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı. Enis Ata Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO), Kutay Çağıl Büyüktürk Teknolojiden Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CTO) ve Barış Cesar ise Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CFO) görevini üstlendi.

Grup üst yönetim ekibi, mevcut şirket yönetimlerinin operasyonel sorumluluklarını devralmadan stratejik hedef belirleme, maliyet yönetimi, verimlilik ve uluslararası pazar entegrasyonu alanlarında faaliyet gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, yeni yapılanmanın grubun sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Altınay, mühendislik birikimini uluslararası standartlarda bir yönetim anlayışıyla desteklediklerini aktararak, "Savunma grubumuzda hayata geçirdiğimiz bu C-Level organizasyon, şirketimizi çok uluslu bir idari yapıya kavuşturma vizyonumuzun temel adımlarından biridir. Kapasite ve yeteneklerimizi doğru yönlendirecek bu çatı yapılanmanın grubumuza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altınay Savunma Grup CEO'su Burak Mercan da yeni üst yönetim yapılanmasının şirketler arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini ve stratejik karar alma süreçlerine küresel ölçekte bir yönetim yaklaşımı kazandıracağını belirtti.

Mercan, devletin ihracat hedefleriyle uyumlu şekilde yerlilik oranı yüksek sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, yeni idari yapının uluslararası pazarlarda rekabet gücü ve çevikliği artıracağını ifade etti.