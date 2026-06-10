Altınay Savunma Genel Kurulu İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Altınay Savunma Genel Kurulu İstanbul'da Yapıldı

Altınay Savunma Genel Kurulu İstanbul\'da Yapıldı
10.06.2026 12:05
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Altınay Savunma, 2025 yılına ilişkin genel kurul toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayisi şirketi Altınay Savunma Teknolojilerinin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanvekili Enis Ata'nın başkanlığında toplanan genel kurula, kurumsal ve bireysel yatırımcıların yanı sıra Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim katıldı.

Şirketin geçen yıla ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Altınay Savunmanın büyüme ivmesini kalıcı hale getiren altyapı yatırımları ve seri üretim bantlarındaki kapasite artışları detaylandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enis Ata, Altınay Savunma Teknolojileri olarak büyüme stratejilerinin merkezinde, sahada faaliyete geçirdikleri yatırımların yer aldığını belirterek, "İş geliştirme faaliyetlerimizi, genişlettiğimiz AR-GE altyapımız ve üretim hatlarımızla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yatırımların, şirketin kapasitesini artırmanın yanı sıra Türk savunma sanayisinin tedarik zincirindeki hedeflerine de hizmet ettiğini aktaran Ata, şunları kaydetti:

"Karlı ve sürdürülebilir büyümemizi, üretim gücümüze yaptığımız yatırımlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve genel kurul toplantımıza yoğun ilgi gösteren tüm pay sahiplerimize teşekkür ederiz. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızla, yatırımcılarımıza değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Burak Mercan da sahadaki teknolojik yetkinliklerini, arka planda yürüttükleri altyapı yatırımlarıyla desteklediklerini belirterek, tesislerinin uluslararası standartlardaki kalifikasyon süreçlerini yürütmenin yanı sıra üretim hatlarını verimli çalışacak şekilde optimize ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon halinde yürüttükleri projelerde, yerlilik oranı artırdıklarını ve teslimat süreçlerini güvence altına aldıklarını aktaran Mercan, "Güvenlik güçlerimizin envanterine katılan sistemlerin arkasında, sürekli gelişen bu üretim altyapımız ve yatırımcılarımızın desteğiyle büyüyen sermaye gücümüz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurul toplantısı, finansal tabloların ibra edilmesi, gündem maddelerinin karara bağlanması ve şirketin gelecek dönem operasyonel planlarının onaylanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınay Savunma Genel Kurulu İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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