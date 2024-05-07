Altınay Savunma Teknolojileri Halka Arzı 8-10 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Altınay Savunma Teknolojileri Halka Arzı 8-10 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Altınay Savunma Teknolojileri Halka Arzı 8-10 Mayıs\'ta Gerçekleştirilecek

Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 32 lira olarak belirlenen şirketin hisselerinin yüzde 25'i halka açılacak. Halka arz gelirleri, yeni üretim teknolojileri, AR-GE altyapıları ve uluslararası pazarlama çalışmaları gibi alanlara yönlendirilecek. Şirket, gelecek dönemde 1000 AR-GE mühendisinin çalışacağı bir teknolojik AR-GE merkezi kurmayı hedefliyor.

07.05.2024 10:09
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Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzında talep toplama 8-10 Mayıs'ta yapılacak.

Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı, "ALTNY" kodu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek.

Halka arz fiyatı pay başına 32 lira olarak belirlenen şirketin 35 milyon 294 bin 118 lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 69'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'i de Altınay Grubu çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar lira olması bekleniyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle mühimmat teknolojileri, hareket ve kontrol konularındaki yetenekleriyle geliştirdikleri özgün çalışmalarla 2014'te savunma alanında ayrı bir şirket kurma kararı verdiklerini belirtti.

Altınay, "Altınay Teknoloji içerisindeki 30 kişilik bir mühendislik ekibimizi ayırarak İstanbul'da savunma ve havacılık teknolojileri konusunda bir şirkete dönüştürdük. Amacımız ulusal imkanlarımızla ülkemizde yüksek teknolojiye dayalı savunma alanında ürün, hizmet ve teknolojileri geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Altınay Savunma Teknolojileri'ni kurarken temel olarak yapmak istediklerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket ortaya çıkarmak yerine, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak kurumsal bir yapıyı ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Altınay, şirketin "halkın malı olması" hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.

Altınay, "O yüzden de bugün halka arzın en büyük özelliği milletimizden almış olduğumuz güçle var ettiğimiz ve uluslararası düzeyde teknoloji oyuncusu olabilme potansiyeli olan bir teknoloji şirketini tekrar milletiyle beraber buluşturup kuvvetlendirmek. Hedefimiz aslında bu." diye konuştu.

Halka arz gelirlerini vizyonları ve geleceklerine katkı sağlayacak önemli alanlara yönlendireceklerine işaret eden Altınay, bunların en önemli kısmının da yeni teknoloji alanlarında üretim ve altyapı yatırımları yapmak olduğunu vurguladı.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sini yeni üretim teknolojileri ve bununla alakalı tesis yatırımlarına ayırdıkları bilgisini paylaşan Altınay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci kısımda, özellikle test doğrulama ve AR-GE altyapılarında yeni teknolojileri geliştirmek üzere bu alanda yaklaşık yüzde 15 gibi bir oranla destek olmak istiyoruz. İlerleyen dönemde özgün ürün ve teknoloji geliştiren şirketleri, bizim şemsiyemiz altında alıp büyütme gibi bir hedefimiz var. Yaklaşık yüzde 5 gibi bir payı da buraya ayırdık. Finansal borçlarımızın ödenmesiyle alakalı kısma yaklaşık yüzde 5 bir payı ayırdık. Bir önemli kısım da özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hem teknoloji geliştirmek hem uluslararası alanda firmamızın birimlerini artırmak, yani dünya ölçeğinde pazarlama ve ağ konularında çalışmalar yapmak üzere belli bir kısmını da buraya ayırdık."

"1000 mühendisin çalıştığı AR-GE merkezini kurmak istiyoruz"

Hakan Altınay, gelecek dönemde tek bir çatı altında yaklaşık 1000 AR-GE mühendisinin çalıştığı bir teknolojik AR-GE altyapısını, merkezini kurmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Farklı bölgelerde firmamızı temsil eden altyapılar kurmak istiyoruz. Yeni ve teknolojik ürünler geliştiriyoruz. Bugün AR-GE safhasında olan özellikle platform dediğimiz, yani bütün mühendislik çalışması bizim şemsiyemiz altında yapılan ürünleri geliştirmek, ülkemizin savunma alanı dahil olmak üzere farklı teknoloji alanlarında ürün geliştirmek isteyen birçok kurumunun kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlamak. Sahip olduğumuz ulusal seviyedeki bu teknolojik zenginliği ülkemizin kalkınmasına harcamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altınay Savunma Teknolojileri Halka Arzı 8-10 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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