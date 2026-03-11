Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi - Son Dakika
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi

Haberin Videosunu İzleyin
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30\'a çevrildi
11.03.2026 14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30\'a çevrildi
Haber Videosu

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesinde sınırlı yükseliş gösterirken piyasalar saat 15.30'da açıklanacak veriye odaklandı.

Altın fiyatları yeni güne sınırlı yükselişle başlarken piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Kritik veri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ederken ons ve gram altın fiyatlarında sınırlı yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

ONS ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Orta Doğu'da devam eden savaşın enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) arz şokunu hafifletmek için şimdiye kadarki en büyük petrol rezervi salımını değerlendirdiğine yönelik haberler altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın, kritik enflasyon verisi öncesinde güne sınırlı yükselişle başladı. Sabah saat 08.22 itibarıyla 5 bin 200 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, öğle saatlerinde 12.35'te 5 bin 195 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Ons altında görülen kısmi yükselişin etkisi gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 320 lira seviyesinde işlem görürken, öğleden sonra saat 12.35 itibarıyla 7 bin 364 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'daki fiyatlarla resmi piyasa fiyatları arasındaki fark ise devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 456 liradan satılıyor.

PİYASALAR 15.30'A KİLİTLENDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 12. gününe girilmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma enflasyon endişelerini artırırken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatıyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altın gibi değerli metaller için olumsuz bir unsur olarak görülüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

ABD'de enflasyon ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında da yıllık enflasyonun yüzde 2,4 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Aylık bazda ise ocakta yüzde 0,3 olarak açıklanan enflasyonun şubat ayında yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Son Dakika Ekonomi Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Uzun vadede altın en güvenli yatırımdır. Şu aralar dolar almanın riskli olduğunu düşünüyorum 9 4 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bizim mallarda altının yükselişi nin bizden kaynaklı olduğunu zannedip maaşla altın kıyaslaması yapıyor 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi - Son Dakika
