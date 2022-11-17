Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor

17.11.2022 11:32

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasından sonra 1.059 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1735, cumhuriyet altını ise 7050 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

AVRO BÖLGESİNDEN GELECEK ENFLASYON VERİLERİNE BAKILACAK

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

1790 DİRENÇ NOKTASI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD'li Senatör'den şaşırtmayan hadsiz sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım ABD'li Senatör'den şaşırtmayan hadsiz sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:07 Dünya devleri Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu
11:10 Sağlık kontrolüne götürülen Taksim bombacısına vatandaşlardan ağır tepki
11:08 Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın
10:46 AK Partili isimden erken seçim tartışmalarına son nokta: Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok
10:38 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı
10:36 Türkiye iki dev organizasyon için ön teklif dosyasını UEFA'ya sundu
10:01 Cristiano Ronaldo'nun çarpıcı açıklamalarında yeni perde: Kötü anlamda şaşırdım
09:52 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı
09:52 Engelli eşinin arkasından yürüyen kadın iki araç arasında kalarak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 11:36:48. #1.13#
SON DAKİKA: Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement