Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

AVRO BÖLGESİNDEN GELECEK ENFLASYON VERİLERİNE BAKILACAK

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

1790 DİRENÇ NOKTASI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.