Gram altın yeni güne 1.079 lira seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
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Gram altın yeni güne 1.079 lira seviyesinden işlem görerek başladı

02.12.2022 12:45

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasından sonra 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1.800 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN 50 PUAN BAZ FAİZ ARTIŞINA GİDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi. İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.835 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gram altın yeni güne 1.079 lira seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın yeni güne 1.079 lira seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
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