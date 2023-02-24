Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor

24.02.2023 12:30

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.107 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.105 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1.107 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün günü 1.824 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.823 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını ve buna paralel altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:12 Son Dakika: Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti
13:52 Asrın felaketi sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi! Acil müdahale senaryosu hazırlandı
13:40 Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile yolların ayrılma ihtimaline karşı Günay Güvenç'i radarına aldı
13:31 Deprem korkusundan dolayı köyde yaşayan Ceylan Ertem: Köylere uzatın elinizi
12:36 Enkazda bulunan bir çanta dolusu altın kemerin kime ait olduğu ortaya çıktı
12:24 Hatay'da 200 kilogram ağırlığındaki kadın üç büyük depreme de evinde yakalandı
12:24 Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor
09:59 Tramvayın yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor
11:59 Depremde yaptığı 12 binadan bir tanesi bile yıkılmadı! O müteahhide babasının sözü rehber olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 14:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement