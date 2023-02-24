Altının gram fiyatı 1.107 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını ve buna paralel altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1.107 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün günü 1.824 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.823 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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