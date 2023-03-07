Analistler, Fed'in 21- 22 Mart 'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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