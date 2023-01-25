Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

25.01.2023 10:57
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.171 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 altında 1.166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.750 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.938 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.928 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon endişesinin güçlenmeye devam etmesinin risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri geride bıraksa da 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ettiğini bildirdi.

ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 125 baz puana çıkarak ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.

Bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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