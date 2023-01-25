Bugün Almanya 'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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