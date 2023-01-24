Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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