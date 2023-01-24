Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor

24.01.2023 10:40
Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla 1.168 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 1.173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altını da 7.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü 1.931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.940 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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