Altında yükseliş sürüyor! Gram fiyatı 1.228 lira seviyelerinde - Son Dakika
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Altında yükseliş sürüyor! Gram fiyatı 1.228 lira seviyelerinde

20.03.2023 11:18

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 liradan, cumhuriyet altınıysa 8.150 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 3,66 değer kazanarak haftayı 1.215 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 1.228 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.150 liradan satılıyor. Cuma günü 1.990 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1 artışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ayhan Taş: Teneke bile % 300 artmışken gerçek para yani ALTIN (GOLD) BİR kat artmış. Piyasa realiteyi yakalar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor Dolar 19,02 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 19,02 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında yükseliş sürüyor! Gram fiyatı 1.228 lira seviyelerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında yükseliş sürüyor! Gram fiyatı 1.228 lira seviyelerinde - Son Dakika
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