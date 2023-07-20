Altının Gram Fiyatı 1.717 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı 1.717 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

20.07.2023 11:38

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.717 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.703 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.717 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.380 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.717 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.703 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.717 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.380 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 1.977 dolardan günü tamamlayarak altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.981 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin bugünkü kararına ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret eden analistler, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, ülkede enflasyon ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın devam etmesine karşın istenilen düzeyde olmamasının Fed üyelerini rahatsız ettiğini belirterek, bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretlerinden olduğunu ifade etti.

Ülkede "şahin" politikaların sona yaklaştığı ve yumuşak iniş senaryolarının da güçlenmesiyle tahvil faizlerinin baskılandığını aktaran analistler, gelecek hafta yapılacak toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 1.717 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika


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