Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde

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Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

21.06.2024 14:20  Güncelleme: 14:38
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Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının gram fiyatı günü yüzde 2,3 yükselişle 2 bin 492 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 494 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 5 bin azalarak 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

ENFLASYONUN FED'İN YÜZDE 2 HEDEFİNE DÖNMESİNİN BİR İLE İKİ YIL SÜREBİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde - Son Dakika

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