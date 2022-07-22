Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gittiğini anımsatarak, ECB'nin beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son verdiğine dikkati çekti.

ABD'nin önemli ekonomik göstergelerinden biri olan ilk kez işsizlik maaşına başvuranların geçen hafta 251 bine çıkması ile 8 ayın zirvesine yükselmesinin ülkede resesyon endişelerini artırdığını aktaran analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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