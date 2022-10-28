Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 989 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 989 lira seviyesinden işlem görüyor

28.10.2022 10:40

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 989 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1583 liradan, cumhuriyet altını ise 6.640 TL'den satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 994 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 989 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.653 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktığını anımsatan analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini dile getirdi. Analistler, Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal verildiğini kaydetti.

Bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 989 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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