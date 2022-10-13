Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 998 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından kapanışının hemen üzerinde, 999 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.702 liradan satılıyor. Dün, üst üste beş işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.671 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin adımlarından ne zaman vazgeçeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugünkü enflasyon verileriyle azalabileceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.