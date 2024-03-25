Cuma gününü 2 bin 232 liradan tamamlayan altının gramı, yeni haftaya değer artışıyla başlayarak 2 bin 241 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.30 itibariyle çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.
Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.
Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altın piyasasında son durum! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, her Ramazan ayında gerçekleştirdiği zimem geleneği ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara destek oluyor. Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, mahallelerde bulunan bakkal ve fırınlara giderek vatandaşların borçlarını ödüyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Akçin, Osmanlı'dan gelen Zimem Defteri geleneğini 8 yıldır yaşattıklarını ifade etti.
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Almanya'dan gelen iş insanları bir araya geldi. Özgener, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu belirtirken, Schröer ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yatırım yapmak isteyen firmaların 100 milyonluk tüketiciye ulaşma şansını elde edebileceğini söyledi.
Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olan yeni projeleri için bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca projenin kapsamının genişletilerek Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin de yer alacağı belirtildi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından aldığı tam notlarla 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmişti.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA
Sizin düşünceleriniz neler ?